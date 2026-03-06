LEAVES‘ EYES :: Neue EP draußen zum Start ihrer Europa-Tour

Während die Symphonic-Viking-Metal-Pioniere LEAVES‘ EYES gerade erst ihre Europa- und UK-Tour begonnen haben, feiert die Band heute die Veröffentlichung ihrer brandneuen EP „Song Of Darkness“, welche ab sofort über Reigning Phoenix Music erhältlich ist.

Order: https://leaveseyes.rpm.link/sodPR

Die 4-Track-EP liefert einen kraftvollen Vorgeschmack auf ein hoffentlich bald folgendes Studioalbum der Band. Auf „Song Of Darkness“ verbinden LEAVES‘ EYES ihre typischen Markenzeichen: epische Orchesterarrangements, cineastische Klanglandschaften aus der Welt nordischer Sagen sowie das markante Zusammenspiel zwischen Elina Siiralas klarem Sopran und Alexander Krulls charakteristischen Growls. Mit ihrer fesselnden Mischung aus symphonischer Größe, Viking-Metal-Wucht und atmosphärischer Tiefe führt die EP den unverkennbaren Sound der Band konsequent fort.