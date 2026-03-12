LAUTENFEYN :: Mini-Album, Release-Shows, Mittelalterfeste, Tour

Mit „Verdammt und vergessen“ stellten die Folk Metaller LAUTENFEYN am 6. März 2026 ihr brandneues Mini-Album vor, auf dem sie von Menschen erzählen, die sich weigern, gebrochen zu werden – gekleidet in melodischem Folk-Metal mit rockigem Biss.

Listen: https://bfan.link/verdammt

In Hannover hat bereits eine Release-Show stattgefunden, im Rahmen derer die ausverkaufte Rampe aus allen Nähten platzte. LAUTENFEYN möchten diese Gelegenheit nutzen, einen Gruß an die Metalmeute rauszujagen, die eine so großartige Räuberbande abgegeben hat:

„Nach Monaten im Studio und im Proberaum sind wir mehr als froh, dass der Frühling da ist. Es stehen so viele Konzerte und Mittelalter-Events vor der Tür! Unsere Release-Show in Hannover war ein voller Erfolg, für den wir uns bei den vielen gutgelaunten Fans von ganzem Herzen bedanken möchten. Als Nächstes geht es nach Celle und Wolfenbüttel – und wir sind bereit, dort eine Menge Spaß mit euch zu haben!“

Tickets: www.lautenfeyn.de/live

Verdammt und Vergessen Release-Tour:

13.03.26 Celle – CD-Kaserne (mit Special Guest Kaspar und die Anderen)

28.03.26 Wolfenbüttel – KuBa (mit Special Guest Kaspar und die Anderen)

Festival & Markt-Sommer:

09.05.26 Rotenhain – Pirate Fest

23.-24.04.26 Gut Emkendorf – Retro MPS

06.06.26 Immenstadt im Allgäu – Burgfest

11.07.26 Hude – Huder Dormitorium

14.-16.08.26 Osnabrück – Mittelaltermarkt am Osnabrücker Ringwall

Wolkenjäger-Tour mit Mythemia:

01.10.26 Frankfurt – Nachtleben

02.10.26 München – Backstage-Club

03.10.26 CH-Münchenstein – Rockfact

09.10.26 Hannover – Subkultur

10.10.26 Leipzig – Hellraiser

16.10.26 Bochum – Rockpalast

17.10.26 Würzburg – b-Hof

23.10.26 Hamburg – Hebebühne

24.10.26 Berlin – Badehaus

Harpyies Krampusfest:

12.12.26 Herford – Kulturwerk