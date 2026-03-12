LAUTENFEYN :: Mini-Album, Release-Shows, Mittelalterfeste, Tour

Mit „Verdammt und vergessen“ stellten die Folk Metaller LAUTENFEYN am 6. März 2026 ihr brandneues Mini-Album vor, auf dem sie von Menschen erzählen, die sich weigern, gebrochen zu werden – gekleidet in melodischem Folk-Metal mit rockigem Biss.
Listen: https://bfan.link/verdammt
In Hannover hat bereits eine Release-Show stattgefunden, im Rahmen derer die ausverkaufte Rampe aus allen Nähten platzte. LAUTENFEYN möchten diese Gelegenheit nutzen, einen Gruß an die Metalmeute rauszujagen, die eine so großartige Räuberbande abgegeben hat:
„Nach Monaten im Studio und im Proberaum sind wir mehr als froh, dass der Frühling da ist. Es stehen so viele Konzerte und Mittelalter-Events vor der Tür! Unsere Release-Show in Hannover war ein voller Erfolg, für den wir uns bei den vielen gutgelaunten Fans von ganzem Herzen bedanken möchten. Als Nächstes geht es nach Celle und Wolfenbüttel – und wir sind bereit, dort eine Menge Spaß mit euch zu haben!“
Tickets: www.lautenfeyn.de/live
Verdammt und Vergessen Release-Tour:
13.03.26 Celle – CD-Kaserne (mit Special Guest Kaspar und die Anderen)
28.03.26 Wolfenbüttel – KuBa (mit Special Guest Kaspar und die Anderen)
Festival & Markt-Sommer:
09.05.26 Rotenhain – Pirate Fest
23.-24.04.26 Gut Emkendorf – Retro MPS
06.06.26 Immenstadt im Allgäu – Burgfest
11.07.26 Hude – Huder Dormitorium
14.-16.08.26 Osnabrück – Mittelaltermarkt am Osnabrücker Ringwall
Wolkenjäger-Tour mit Mythemia:
01.10.26 Frankfurt – Nachtleben
02.10.26 München – Backstage-Club
03.10.26 CH-Münchenstein – Rockfact
09.10.26 Hannover – Subkultur
10.10.26 Leipzig – Hellraiser
16.10.26 Bochum – Rockpalast
17.10.26 Würzburg – b-Hof
23.10.26 Hamburg – Hebebühne
24.10.26 Berlin – Badehaus
Harpyies Krampusfest:
12.12.26 Herford – Kulturwerk