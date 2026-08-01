LACRIMAS PROFUNDERE :: Neuer Track vom kommenden Album

LACRIMAS PROFUNDERE haben einen den Song „O Silent Fear“ samt offiziellem Musikvideo veröffentlicht, der aus ihrem kommenden Album „Lay Me Down O Silent Fear“ stammt, das am 25. September erscheint.
Preorder: https://lacrimasprofundere.lnk.to/OSilentFear
In Kürze sind sie auch lie zu sehen:
09.08. Doiboch Open Air-Siegenburg
20.-22.08. DE-Busdorf – Baltic Open Air
21.08. DE-Hamburg – Logo
27.-29.08. DE-Bad Wörishofen – Forest Metal Festival
28.08. DE-Oberhausen – Kulttempel
29.08. DE-Wolfenbüttel – Kuba
03.09. DE-Berlin – Cassiopeia
04./05.09. DE-Buchholz – Bookwood Festival
25.09. DE-Weinheim – Cafe Central
26.09. DE-Magdeburg – Factory
30.09. DE-München – Backstage
02.10. AT-Vienna – Escape
23.10. DE-Zwickau – Club Seilerstrasse
24.10. CZ-Ceske Budejovice – Club Lucerna
21.11. Turn Off The Year, Stuttgart