KAUNIS KUOLEMATON :: Ersten Single vom nächsten Album online

Die finnischen Melancholic Doom Metaller KAUNIS KUOLEMATON haben die Veröffentlichung ihres fünften Albums „Kun Valo Minussa Kuoli“ angekündigt, welches am 28. November 2025 über Noble Demon erscheinen soll. Damit setzt die Band ihren Weg durch die düstersten Ecken des Doom und Death Metal fort .

Album-Preorder: https://music.nobledemon.com/valo

Als ersten Vorgeschmack haben KAUNIS KUOLEMATON heute die Single „Merta“ veröffentlicht, begleitet von einem brandneuen Musikvideo, das sich intensiv mit Themen wie emotionaler Entfremdung und innerer Zerrissenheit auseinandersetzt.

Die Band kommentiert: „Geht es dir wirklich gut? Wenn das Rad des Lebens dich vollständig in seinen gefräßigen Mittelpunkt gezogen hat, wenn deine Bedürfnisse und sogar du selbst dir fremd geworden sind – wenn deine Minuten verloren gehen und sich in Luft auflösen.“