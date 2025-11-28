KAUNIS KUOLEMATON :: Album veröffentlicht und neues Video zu „Rauniot“

Mit „Kun Valo Minussa Kuoli“ präsentieren Finnlands Melancholic Gothic/Death Metaller KAUNIS KUOLEMATON ihr bisher eindringlichstes und emotionalstes Werk. Das fünfte Studioalbum der Band, das jetzt bei Noble Demon erschienen ist, fängt KAUNIS KUOLEMATON in einem Moment künstlerischer Klarheit ein – tragisch, wütend, verletzlich und atemberaubend schön.

https://music.nobledemon.com/valo

Zum Track „Rauniot“ haben Sie zum Release-Tag ein Video veröffentlicht. Die Band über den Song:

„‚Rauniot‘ ist ein Titel darüber, das Leben von außen zu betrachten und einen subjektiven Prozess anzuwenden, um still loszulassen und sich durch Akzeptanz zu befreien. Sollen wir uns von dem stillen Verfall und all dem Elend, das jeder erträgt, überwältigen lassen oder uns von der erstickenden Hektik befreien, indem wir uns die letzte Grenze vor Augen halten, die wir alle passieren müssen – den Tod?“