KADAVRIK :: 5. Album kostenfrei veröffentlicht

Am 9. Januar haben KADAVRIK ihr fünftes Studioalbum „Erde 666“ veröffentlicht. Das Album erscheint komplett in Eigenregie und steht kostenfrei auf Bandcamp und anderen Plattformen zur Verfügung. Auf dem 5 Track-Album erweitern die Ruhrgebietsmetaller ihren dem melodischen Deathmetal entsprungenen Sound um weitere Einflüsse aus Black Metal, Stoner Doom und Post Rock.

https://kadavrik.bandcamp.com/album/erde-666

Info:

Produziert wurde „Erde 666“ im Institut für Wohlklangforschung in Hannover und einem Bunker in Herne nach einem langen, leidenschaftlichen und bisweilen qualvollen kreativen Prozess.

Für alle, die das Werk nicht nur hören, sondern in den Händen halten möchten, hat die Band eine besondere Edition realisiert: eine selbstdesignte Kassette, ergänzt durch handgeschriebene Lyrics-Artworks. Das streng limitierte Bundle ist exklusiv über Bandcamp erhältlich.

Zwei Musikvideos rahmen den Release ein: Titeltrack „Erde 666“ beschäftigt sich mit dem Kreislauf aus apokalyptischer Zerstörung, Wiederaufbau und erneuter Zerstörung durch den Menschen und greift in einer verstörenden Collage aktuelle politische Ereignisse auf. Der ambitionierte Überlänge-Track „Das Ende des Anthropozäns“ führt diesen Gedanken weiter und knüpft an das dystopische Szenario des N.O.A.H.-Albums an. Beide Stücke wurden im Vorfeld als Musikvideos auf YouTube veröffentlicht.