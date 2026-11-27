Das schwedische Solo-Projekt ISVIDD hat am 13. November 2026 seine neue Single „Scars of a Thousand Lakes“ inklusive eines offiziellen Lyric-Videos veröffentlicht. Musikalisch verbindet der Track atmosphärischen, melodischen Black Metal mit markanten Gitarrensoli und rauem Gesang.

Listen: https://open.spotify.com/intl-de/track/18dhIPhckFmuSfMn7pDrqr

https://isvidd.bandcamp.com/track/scars-of-a-thousand-lakes

Info:

Inspiriert von den Landschaften Finnlands und der Musik des Komponisten Jean Sibelius, entführt „Scars of a Thousand Lakes“ in eine melancholische Klangwelt zwischen Naturverbundenheit und den Schatten der Vergangenheit. Inhaltlich widmet sich der Song den Narben des Krieges, die selbst unter scheinbar friedlichen Wäldern, Mooren und Seen fortbestehen. Während die Natur langsam heilt und neues Leben hervorbringt, bleiben die Spuren von Feuer und Stahl ein stilles Zeugnis vergangener Schrecken.