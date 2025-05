Die schwedischen Melodic Death Metaller IN MOURNING haben Details und einen ersten Song, „The Sojourner“, aus ihrem kommenden neuen Studioalbum „The Immortal“ enthüllt, das am 29. August 2025 über Dalapop und Supreme Chaos Records erscheinen soll.

Listen to „The Sojourner“: https://song.link/s/0JCQtzOnIYxMBT5jIznCDm

Album-Preorder:

https://inmourning.redflame.shop/

https://supremechaos.com/scr-artists/in-mourning/