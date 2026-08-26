IN EXTREMO :: Neues Akustikalbum und -tour im Herbst

IN EXTREMO kündigen neues Akustikalbum „Tranquilo II“ für den 23.10.2026 an. 17 Songs, neu eingespielte Akustikversionen von Klassikern aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte, selten gespielte Fan-Favorites sowie den brandneuen Song „Heute wird der Himmel brennen“. Mit hochkarätigen Gästen wie Doro Pesch, Monchi und Max Bobzin von Feine Sahne Fischfilet und Laura Fella von Faun
Deluxe-CD und streng limitiertes Vinyl-Bundle mit exklusiver „Sternhagelvoller“-Bonus-EP.
Live auf großer „Tranquilo II“-Akustiktour im November und Dezember
06.11. A – Wien – Globe Wien (in der Marx Halle)
07.11. München – Circus Krone Bau
12.11. Nürnberg – Meistersingerhalle
13.11. Stuttgart – Hegel-Saal (in der Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle)
14.11. Berlin – Admiralspalast
17.11. Wuppertal – Historische Stadthalle
19.11. Osnabrück – OsnabrückHalle
20.11. Neubrandenburg – Konzertkirche
21.11. Halle (Saale) – Georg-Friedrich-Händel-Halle
24.11. Hamburg – Laiszhalle
02.12. Friedrichshafen – Kultur- und Kongresszentrum Graf-Zeppelin-Haus
03.12. CH – Zürich – Volkshaus
04.12. Frankfurt – Alte Oper
05.12. Dillingen – Lokschuppen
10.12. Hannover – Theater am Aegi
11.12. Erfurt – Alte Oper
12.12. Bremen – Metropol Theater