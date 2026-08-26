IN EXTREMO :: Neues Akustikalbum und -tour im Herbst

IN EXTREMO kündigen neues Akustikalbum „Tranquilo II“ für den 23.10.2026 an. 17 Songs, neu eingespielte Akustikversionen von Klassikern aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte, selten gespielte Fan-Favorites sowie den brandneuen Song „Heute wird der Himmel brennen“. Mit hochkarätigen Gästen wie Doro Pesch, Monchi und Max Bobzin von Feine Sahne Fischfilet und Laura Fella von Faun

Deluxe-CD und streng limitiertes Vinyl-Bundle mit exklusiver „Sternhagelvoller“-Bonus-EP.

Live auf großer „Tranquilo II“-Akustiktour im November und Dezember

06.11. A – Wien – Globe Wien (in der Marx Halle)

07.11. München – Circus Krone Bau

12.11. Nürnberg – Meistersingerhalle

13.11. Stuttgart – Hegel-Saal (in der Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle)

14.11. Berlin – Admiralspalast

17.11. Wuppertal – Historische Stadthalle

19.11. Osnabrück – OsnabrückHalle

20.11. Neubrandenburg – Konzertkirche

21.11. Halle (Saale) – Georg-Friedrich-Händel-Halle

24.11. Hamburg – Laiszhalle

02.12. Friedrichshafen – Kultur- und Kongresszentrum Graf-Zeppelin-Haus

03.12. CH – Zürich – Volkshaus

04.12. Frankfurt – Alte Oper

05.12. Dillingen – Lokschuppen

10.12. Hannover – Theater am Aegi

11.12. Erfurt – Alte Oper

12.12. Bremen – Metropol Theater