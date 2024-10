IN EXTREMO :: Neue Single „Unser Lied“

Kurz nach ihrem neuesten Erfolg durch den Einstieg ihres 13. Studioalbums „Wolkenschieber“ auf Platz 2 der deutschen Longplaycharts, geht es für IN EXTREMO ab heute mit ihrer neuen Singleauskopplung „Unser Lied“ weiter auf große Fahrt. Das neue Album „Wolkenschieber“ von In Extremo hier bestellen: https://inextremo.lnk.to/Wolkenschieber

Mit an Bord: Santiano-Sänger Björn Both, der In Extremo tatkräftig zur Seite steht, sich mit einem ebenso ungewöhnlichen wie packenden Mix aus Medieval-Rock und Shanty-Einflüssen den Naturgewalten entgegen zu stemmen. Deutsche Texte verschmelzen mit lateinischen Fragmenten, mittelalterlicher Burgen-Idylle und norddeutscher Seefahrerromantik zu einem Stück, das ab sofort über Zeiten und Ozeane hinweg erklingen wird.

Ein außergewöhnliches Lied mit einem außergewöhnlichen Gast verlangt nach einem außergewöhnlichen Video: Und so illustrieren die beeindruckenden Bilder des Wacken-Headlinerauftritts von In Extremo auf dem wichtigsten Metal-Festival der Welt aus diesem Sommer den Clip zum Song in kongenialer Weise!

Momentan bereiten sich In Extremo darauf vor, die besondere Energie von „Wolkenschieber“ auch live mit ihren Fans zu teilen und werden ab November mit einem völlig neuen Programm auf große „Wolkenschieber“-Tournee aufbrechen, die bis nach Weihnachten andauern wird.

https://headlineconcerts.de/produkt-kategorie/wolkenschieber-tour-winter24/