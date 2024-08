IN EXTREMO :: Neue Single „Feine Seele“ mit Oliver Satyr (Faun)

Am 30.8. erscheint mit „Feine Seele“ die nächste vorab ausgekoppelte IN EXTREMO Single aus ihrem kommenden Album „Wolkenschieber“. Das Album erscheint am 06.09.2024 als CD-Digisleeve und schwarze Doppelvinyl, als limitierte CD-Deluxe-Versionen inkl. zwei Bonustracks oder Doppelvinyl in Pearloptik in 180gramm mit einem edlen, signierten Artprint. Außerdem im Shop streng limitierte White Label-Vinyls und diverse Bundles mit exklusivem T-Shirt und einem exklusiven „Wolkenschieber“-Bitter, extra destilliert für dieses Album von der ältesten Berliner Schnapsmanufaktur Mampe Spirituosen GmbH.

Single im Stream: https://inextremo.lnk.to/FeineSeele

Album Preorder: https://inextremo.lnk.to/Wolkenschieber

Ihre musikalische Vielseitigkeit zeigen In Extremo mit der tief berührenden Ballade „Feine Seele“ und unterstreichen dies auch durch die Mitwirkung eines besonderen Gastes: Oliver Satyr, einer der Köpfe der Band Faun, die zu den wichtigsten Vertretern einer modernen Interpretation historischer, folkloreorientierter Tonkunst gehören. Mit seiner 16-saitigen Nyckelharpa, einem mittelalterliche Traditionsinstrument, verleiht er dieser kraftvollen Ballade Augenblicke berührender Zärtlichkeit. „In dem Text geht es um jemanden, der seine letzte Reise angetreten hat und darum, sich noch einmal an all die schönen Momente zu erinnern, die man zusammen verbracht hat“, erklärt die Band. „Mit Oliver verbindet uns eine lange Geschichte. Bei einer Show in Merseburg haben wir ihn einfach gefragt, ob er nicht auf dem Stück mitspielen wollte. Es war für ihn überhaupt keine Frage und wir sind sehr dankbar dafür“.