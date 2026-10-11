IN EXTREMO :: Neue Akustik-Single „Sternhagelvoller“

Mit „Sternhagelvoller“ gibt es die neue Single von IN EXTREMO und zugleich einen weiteren Vorboten auf „Tranquilo II“, das zweite Akustikalbum der Band, das am 23. Oktober 2026 erscheint. Knapp sieben Minuten und eine ganze Szene in einem Song:

Für die XXL-Version von „Sternhagelvoller“ sind Sängerinnen und Sänger von Feuerschwanz, d’Artagnan, Faun, Tanzwut, Subway To Sally, Versengold, Fiddler’s Green, Corvus Corax, Haggefugg, Storm Seeker und Fabula dabei.

Auch musikalisch schlägt der Song unmittelbar die Brücke zu „Tranquilo II“: Wie das gesamte Album erscheint der In-Extremo-Klassiker hier in einem neu entwickelten akustischen Gewand. Auf ihrem zweiten Akustikalbum präsentiert die Band insgesamt 17 Songs, darunter neu arrangierte Stücke aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte sowie mit „Heute wird der Himmel brennen“ einen neuen Titel.