IN EXTREMO :: Burgentour startet / eigenes Festival am 31.08.

Unter dem Banner der Burgentour werden die Spielleute von IN EXTEMO wieder durch die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes ziehen und ihr Publikum auf eine einzigartige Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit mitnehmen. Ab morgen werden die Sechs ein ganz besonderes Programm mit fulminanter Pyroshow und illustren Gästen für ihre Fans vorführen.

Die 6 Spielmänner laden am 31.08.2024 nach Halle an der Saale auf die Peißnitzinsel zum Fest. Mit von der Partie sind Feuerschwanz, Knorkator und Rauhbein. Die Band spricht hier also offenkundig nicht von einem Versprechen für eine gute Zeit sondern vielmehr von einer Garantie. Es wird ausserdem einen Mittelaltermarkt geben.

BURGENTOUR 2024:

Präsentiert von: Metal Hammer, Sonic Seducer und Rock Antenne

13.06.24 Coburg – Kulturfabrik Cortendorf mit Dominum

15.06.24 Satzvey – Burg Satzvey mit Fiddler`s Green und Ad Infinitum

13.07.24 Bergen auf Rügen – Waldbühne mit Manntra (neue Show)

19.07.24 Görlitz – Landskronenbrauerei mit Rauhbein

20.07.24 Magdeburg – Festung Mark mit Rauhbein

26.07.24 Singen – Festung Hohentwiel mit Manntra

27.07.24 Creuzburg – Burg Creuzburg mit Blaske

16.08.24 Illingen – Burgplatz mit Versengold und Projekt Ju

29.08.24 Hanau – Amphitheater mit Antitype

30.08.24 Klaffenbach – Wasserschloss mit Antitype ausverkauft

07.09.24 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein mit Fiddler`s Green

Tickets unter: www.inextremo-tickets.de und bei allen bekannten VVK Stellen

Weitere Infos auf http://www.inextremo.de