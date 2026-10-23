IN EXTREMO :: Brandneuer Song zur VÖ vom Akustikalbum

IN EXTREMO veröffentlichen heute ihr Akustikalbum „Tranquilo II“. Auf den insgesamt 17 Songs sind neu eingespielte Akustikversionen von Klassikern aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte sowie selten gespielte Fan-Favorites zu hören. Hochkarätige Gäste wie Doro Pesch, Monchi und Max Bobzin von Feine Sahne Fischfilet und Laura Fella von Faun komplettieren diesen Ohrenschmaus.

Des Weiteren ist mit „Heute wird der Himmel brennen“ ein komplett neuer Song auf dem Album enthalten. Das Video dazu ist ab sofort auf YouTube zu sehen.

Eine ganz besondere Zugabe wartet in der Deluxe-CD-Version von „Tranquilo II“ sowie im streng limitierten Vinyl-Bundle: die exklusive Bonus-EP „Sternhagelvoller“. Während sie der Deluxe-Version als zusätzliche CD beiliegt, ist sie im exklusiven Vinyl-Bundle als streng limitierte 10″-Vinyl-EP erhältlich. Drei Songs, die es in dieser Zusammenstellung nur hier gibt.

Order: https://inextremo.lnk.to/TranquiloII