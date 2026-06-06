HEAVENWOOD :: Neue Single „Death“ plus Visualizer

„Death“, die neue Single von HEAVENWOOD, ist der Opener von „The Tarot Of The Bohemians – Part II“ und knüpft zugleich an den letzten Atemzug ihres Vorgängers an. Der heute erschienene Titel (plus Visualizer), der sowohl als Ende als auch als Wiedergeburt fungiert, verkörpert den symbolischen Übergang zwischen Zyklen, Welten und Seinszuständen.

„The Tarot Of The Bohemians – Part II“ erscheint am 12.06.2026 über Mighty Music als schwarze LP, blaue LP (limitiert auf 300 Exemplare), CD und in digitalen Formaten.

Album Preorder: https://targetshop.dk/heavenwood/

Listen „Death“: https://hvwd.bfan.link/death

„Dieser Titel markiert den Beginn von Teil II und spiegelt zugleich das Ende des vorherigen Albums (Teil I) wider, wobei nicht zu vergessen ist, dass dasselbe Thema und Konzept, eingebettet in das Gesamtwerk und in die 22 Karten der Großen Arkana des Tarots, ebenfalls einen Übergang darstellt“, erklärt Heavenwood-Mastermind Ricardo Dias dos Santos.