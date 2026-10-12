HARPYIE :: Single und Video „Unsere Lieder“

HARPYIE veröffentlicht „Unsere Lieder“, die erste Vorabsingle von „Nach Uns Die Sintflut“, dem Abschiedsalbum der Band welches am 11.12. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

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Info:

„Unsere Lieder“ ist die erste Single aus HARPYIEs letztem Studioalbum „Nach uns die Sintflut“ – und gleichzeitig einer der persönlichsten Songs der 15-jährigen Bandgeschichte. Auf der ersten Ebene erzählt der Song von einer Kapelle an Bord der Titanic. Während um sie herum längst alles verloren scheint, bleiben die Musiker auf ihrem Platz. Sie spielen weiter – nicht, weil sie glauben, das Schiff noch retten zu können, sondern weil ihre Musik das Letzte ist, was sie den Menschen mitgeben können. Dahinter steckt die eigentliche Geschichte des Songs: HARPYIE haben angekündigt, ihre gemeinsame Reise Ende 2026 zu beenden. „Unsere Lieder“ richtet sich deshalb unmittelbar an die Menschen, die die Band über all die Jahre begleitet haben. Wir wissen, dass diese Reise endet. Aber wir gehen nicht einfach von Bord. Wir bleiben bis zum Schluss, spielen unsere letzten Konzerte, veröffentlichen unser letztes Album und hinterlassen das, was von einer Band am Ende wirklich bleibt: unsere Lieder.