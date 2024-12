HANGING GARDEN :: Details zur kommenden EP

Am 14. März 2025 wird die finnische melancholische Gothic/Doom HANGING GRADEN ihre neue Vier-Track-EP „The Unending mit dem Titel „The Unending“ über Agonia Records veröffentlichen. Die EP – deren erste Single voraussichtlich im Januar erscheinen soll – dient als Brücke zwischen dem letzten Album der Band, „The Garden“ (2023), und dem neuen Album, das sich derzeit in der in der Vorproduktion ist.

Pre-save „The Unending“: https://orcd.co/arep028

„The Unending“ wurde von Jussi Hämäläinen und Jarno Hänninen produziert und von Jarno Hänninen im D-Studio gemischt und gemastert. Das Cover und Layout wurde von Kalle Pyyhtinen gestaltet.