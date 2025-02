GRIMA :: New Single „Beyond the Dark Horizon“

Nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung von GRIMAs sechstem Studioalbum und Napalm Records Debüt „Nightside“, das diesen Freitag, den 28. Februar 2025 über Napalm Records erscheint. Nun enthüllen die sibirischen Atmospheric Black Metaller ihre dritte Single „Beyond the Dark Horizon“. GRIMA skizziert eine trostlose Welt im Zwielicht, in der sich das Leid endlos über die Skyline erstreckt und ein mächtiger schwarzer Fluss sich seinen Weg durch das Reich der Schatten bahnt. Die ebenso schöne wie traurige Melodie spiegelt den unaufhaltsamen Lauf der Zeit wider und trägt den Hörer durch gespenstische Landschaften, in denen das Schicksal an die Dunkelheit gebunden ist.

