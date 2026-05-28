GREEN CARNATION :: Neues Video „Loneliness Untold“

Mit Teil II ihrer Albumtrilogie „A Dark Poem“ haben sich GREEN CARNATION in die tiefsten, dunkelsten und persönlichsten Tiefen der traditionsreichen Karriere der Prog-Metal-Band begeben. Nun veröffentlichen GREEN CARNATION ein neues Video zur eindringlichsten und schmerzlichsten Ballade aus „A Dark Poem, Part II: Sanguis“.

Order & stream: https://orcd.co/greencarnationsanguis

In einem seltenen Auftritt tritt der Bassist und Haupttexter der Band, Stein Roger Sordal, bei „Loneliness Untold, Loneliness Unfold“ ans Mikrofon, in der Hoffnung, einen längst verlorenen Freund zu erreichen. „Natürlich handelt dieser Song von Einsamkeit, aber genauer gesagt geht es darum, mitanzusehen, wie sich ein sehr guter und enger Freund nach und nach vom Rest der Welt abschottet“, sagt Sordal. „Es geht darum, am Rande zu sitzen, zuzusehen, wie es geschieht, und nichts dagegen tun zu können.“