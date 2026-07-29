GREEN CARNATION :: Neue Single „The Messiah Complex“

Die norwegische Prog-Band GREEN CARNATION hat den neuen Song „The Messiah Complex“ veröffentlicht. Der Titel ist die zweite Vorab-Single aus „A Dark Poem, Part III: The Messiah Complex“, dem abschließenden Kapitel der Album-Trilogie der Band, das am 4. September 2026 über Season of Mist erscheint.

Preorder: https://orcd.co/greencarnationadarkpoempart3

Info:

Der Titelsong wandert durch eine existenzielle Wüste, in der felsenfeste Riffs wirbelnden Synthesizerklängen weichen, und führt das, was GREEN CARNATION als die böse Wurzel moderner Ängste bezeichnet, bis in biblische Zeiten zurück – feurige Doppelbassdrums beschwören den Zorn von König Herodes herauf, bevor der Song in seine Schlussmelodie mündet. „Schau, da ist es / Kannst du es glauben?“, singt Nordhus, bevor er später fragt: „Würdest du mir den Weg weisen, wenn ich glaube?“