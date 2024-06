GRAIN OF PAIN :: Neues Musikvideo zur Albumveröffentlichung

Die finnische Doom/Death Metal Band GRAIN OF PAIN hat ihr Debüt-Album „The Moon Lights The Way“ über Noble Demon veröffentlicht. Um den Tag gebührend zu feiern, haben GRAIN OF PAIN ebenfalls ein neues Musikvideo zu ihrer aktuellen Single „Beneath“ veröffentlicht. Die Band hat sich hierfür mit Vesa Ranta zusammengetan, der für seine Arbeit mit renommierten Bands wie Solstafir, Swallow the Sun, Amorphis und Insomnium bekannt ist, sowie für seine Rolle als Schlagzeuger bei Cemetery Skyline, The Abbey und Sentenced.

https://music.nobledemon.com/way

„Das düstere Riff am Anfang von Beneath ist der Auftakt des Albums“, sagt Mastermind Timo Solonen. „Es leitet die Reise in den Abgrund ein, in dem ich mich während der Entstehung des Songs zu befinden schien, es kam ganz natürlich. Nicht, dass es mir beim Schreiben von Songs schwer fiele, die richtige Stimmung zu finden. Sogar der Text kam einfach und ohne viel Mühe, was einfach unerklärlich ist. Lars‘ Leistung war so verdammt gut und es war erstaunlich, ihm bei der Arbeit im Studio zuzusehen.“