GRAIN OF PAIN :: Lyric-Video zu „The Witch“

Die finnische Doom Metal Band GRAIN OF PAIN hat ein Lyric-Video zum Song „The Witch“ veröffentlicht. Die Komposition ist auf dem Debütalbum „The Moon Lights The Way“ enthalten, welches am 31. Mai über Noble Demon veröffentlicht wurde. https://music.nobledemon.com/way

In einem Kommentar zu dem Stück gibt Mastermind Timo Solonen folgenden Einblick: „Mehr Glück. In schwachen Momenten im Leben, nach wem oder nach was man greift. Und war es das wert? Ich wollte einen etwas anderen, aber dennoch dunklen Song komponieren.“