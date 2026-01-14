Grafschafter Metalfest :: Vorbericht 2026

Das Grafschafter Metalfest geht 2026 in die dritte Runde!

Konnte man 2024 schon mit u.a. LIK und KNIFE und 2025 u.a. mit STILLBIRTH und MOTORJESUS glänzen, ist der Headliner für dieses Jahr größer ausgefallen!

RAGE headlinen die diesjährige Ausgabe!

Ansonsten sind noch die von mir hoch geschätzten Scalpture mit dabei.

Der Rest des Line-Up sieht wie folgt aus:

Aran Angmar, Necrotesque, Mvsochist, Kozoria,

Symbtomy, Abrupt Demise und A Place To Fall.

Das Indoorfestival findet am 14.03.2026 in der alten Weberei in Nordhorn statt

und das Amboss Magazin wird für euch vor Ort sein und mit einem Festivalbericht aufwarten, der zudem auch Fotos des Abends enthalten wird.

Die Early Bird Tickets sind ausverkauft.

Aber auch ohne diese seit ihr für schlappe 27€ an diesem Tag dabei,

der um 14h startet.

Wir freuen uns auf den Tag!