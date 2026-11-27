Die chilenische Folk-Black-Metal-Band FOLKHEIM präsentiert „Wayra“, ihre neue Single mit Texten auf Quechua und Spanisch, die zusammen mit einem Lyric-Video veröffentlicht wurde. Es ist das erste Video aus FOLKHEIMs bevorstehendem Werk „Taqpatcha“, das am 29. Februar 2027 über Trollzorn Records erscheinen wird. https://www.trollzorn.de

Info:

Der Song vereint Cusco-Quechua und Spanisch in einer sorgfältig ausgewogenen Textkomposition und schafft so ein musikalisches und konzeptionelles Werk, das darauf abzielt, wieder eine Verbindung zu den kulturellen Wurzeln der Andenvölker herzustellen. Diese Vision wird durch eine audiovisuelle Präsentation noch verstärkt, die die Landschaften, die Spiritualität und die kulturellen Bilder dieser Gebiete heraufbeschwört.