FOLKFIELD FESTIVAL :: Schandmaul Jubiläum kurz vor ausverkauft

Das FOLKFIELD FESTIVAL, das nächste Woche anlässlich des 25 jährigen Jubiläums von SCHANDMAUL stattfindet, meldet kurz vor ausverkauft. Alle, die noch überlegen, ob sie sich dieses Superfestival mit tollem Billing anschauen wollen, sollten jetzt zugreifen. Tickets für beide Tage und Tagestickets sind erhältlich unter www.powerticket.de , https://www.eventim.de/artist/folkfield-festival/ und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Vom 13. – 14. September 2024 veranstalten Schandmaul das 2. Folkfield Festival!

Doch diesmal hat das Festival einen ganz besonderen Anlass:

25 Jahre Schandmaul!

Zu diesem Jubiläum hat es sich die Band nicht nehmen lassen, die Veranstaltung über zwei Tage laufen zu lassen und gute Freunde und Weggefährten einzuladen und zusätzlich gibt es einen Mittlelaltermarkt.

Es spielen im Amphitheater zu Gelsenkirchen:

Schandmaul

Versengold

Subway to Sally

Fiddler´s Green

dArtagnan

The O´Reilly´s and the Paddyhats

Tanzwut

Rauhbein

Letzte Instanz

(Präsentiert von: Sonic Seducer, Piranha, Start, Radio Bob, Metal.de, Musix und Kulturnews)