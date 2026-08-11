FOLKFIELD FESTIVAL 2026 :: 11. und 12. 09.26 in Gelsenkirchen

Am 11. und 12. September 2026 heißt es wieder: Folk, Mittelalter & Rock vereinen sich am Rhein-Herne-Kanal, wenn das Folkfield Festival zum vierten Mal in Gelsenkirchen stattfindet. SCHANDMAUL laden als stolze Gastgeber ins Amphitheater, um vor stimmungsvoller Kulisse mit befreundeten Bands dem Folk- und Mittelalter-Rock zu frönen. Mit dem Folkfield Festival ist es Schandmaul in kürzester Zeit gelungen, ein neues Szene-Event für die Folk- und Mittelalter-Community zu etablieren.

Folkfield Festival 2026

mit Schandmaul (an beiden Abenden), Subway To Sally, Windrose, Fiddler’s Green, Rauhbein, Manntra, Katerfahrt, Doppelbock, Deus Vult und The Rumpled

11. und 12. 09.26 im Amphitheater Gelsenkirchen mit Mittelaltermarkt

Tickets sind erhältlich unter www.powerticket.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Festivaltickets gibt es ab 129,90 EUR, Tagestickets ab 79.99 EUR

Veranstalter: Headline Concerts Bonn

Weitere Informationen unter:

https://www.folkfield.de/

https://www.instagram.com/folkfield_festival/

https://www.facebook.com/Folkfieldfestival