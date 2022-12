FEUERSCHWANZ :: Neues ABBA Cover „Gimme! Gimme! Gimme!“

Nach dem Erfolg des #1 Studio Albums „Memento Mori“, sowie großen Festival Auftritten in 2022, ist die deutsche Folk-Rock Band FEUERSCHWANZ mit dem Cover-Album „Todsünden“ zurück. Das Album erscheint am 30. Dezember 2022 – genau ein Jahr nach der Veröffentlichung von „Memento Mori“ – über Napalm Records. Auf „Todsünden“ sind zwei komplett neue Songs, sowie die Cover-Bonustracks ihrer letzten beiden letzten Studioalben.

Das nun veröffentlichte Cover resultiert im Erfolg von „Memento Mori“. Zu Album Release 2021 wettete die Band, dass sie in den Albumcharts hinter ABBA einsteigen würden. Das Ergebnis ist bekannt und so präsentiert die Band heute „Gimme! Gimme! Gimme!“. Im dazu gehörigen offiziellen Musikvideo verschmelzen FEUERSCHWANZ charakteristische Elemente mit dem Erbe der schwedischen Pop-Helden ABBA.

Feuerschwanz zu “Gimme! Gimme! Gimme!“:

„‘Die Welt braucht definitiv ein weiteres ABBA-Cover!‘ Das ist unserem Hodi wohl durch den Kopf gegangen, als er an Silvester 2021/22 eine höchst zweifelhafte Wette eingegangen ist. Wenn Memento Mori in den Charts Voyage von ABBA schlägt, dann gibt es eine Coverversion! Hodi als bekennender nicht-Fan der schwedischen Band musste sich daraufhin zwei Dinge eingestehen: Erstens: Memento Mori erreichte Platz 1, also muss er die Wette wahr machen. Zweitens: Handwerklich sind die ABBA Songs gar nicht mal so übel – ganz im Gegenteil! Hört hier also die Folkmetal-Version von „Gimme! Gimme! Gimme!“ – ob da wohl Met im Spiel war? Sicherlich. Ob die Welt wirklich NOCH ein ABBA Cover braucht? Wahrscheinlich nicht. Mea culpa. Mea maxima culpa.”