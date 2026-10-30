FERNDAL :: 1. Single vom kommenden Album

Mit „Asuras“ kündigen FERNDAL ihr drittes Studioalbum an und haben als erste Single den Titeltrack veröffentlicht. FERNDAL verbinden Black Metal mit klassischer Musik, Aggression mit barocker Anmut und Raserei mit romantischer Melancholie. Das Video zeigt einen Blick hinter die Kulissen zum kommenden Album, das ab dem 4. Dezember 2026 als CD sowie digital über Bandcamp und zum Streamen auf allen gängigen Plattformen, darunter Spotify, Apple Music, Deezer und Tidal, erhältlich sein wird. Das neue Album mit einer Gesamtspielzeit von 40:57 Minuten wurde im Herbst 2024 vom langjährig etablierten Producer Markus Stock im legendären Studio E produziert. https://ferndal.de/