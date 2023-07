EXIST IN RUIN :: Neue Single featuring Tim ‚Ripper‘ Owens

„Blood And Treachery“ ist die neue Single der symphonischen Melodic Death Metaller EXIST IN RUIN, bei der der legendäre Tim ‚Ripper‘ Owens (ex-JUDAS PRIEST, ex-ICED EARTH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED, und viele andere) am Gesang zu hören ist. https://existinruin.bandcamp.com/album/exist-in-ruin

Info:

EXIST IN RUIN, mit Sitz im pazifischen Nordwesten, ist das Projekt des Musikers TEREN und veröffentlichte 2022 die selbstbetitelte Debüt-EP, auf der viele namhafte Musiker zu hören sind. Das Ziel von EXIST IN RUIN ist es, sich sowohl musikalisch als auch textlich ständig weiterzuentwickeln. „Blood And Treachery“ setzt den Trend fort, Weltklasse-Musiker zu rekrutieren, die TERENs Songwriting-Fähigkeiten ergänzen.