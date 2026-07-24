EXCREMENTORY GRINDFUCKERS :: Neue Single „Durchfall im Moshpit“

Mit „Durchfall im Moshpit“ ist heute die vierte Single zum neuen EXCREMENTORY GRINDFUCKERS Album erschienen – wie der Titel vermuten lässt gewohnt humorvoll und brutal. Zum 25-jährigen Bandjubiläum veröffentlichen die EXCREMENTORY GRINDFUCKERS am 07. August ihr Album „Jetz is auch egal“.

Presave: https://save-it.cc/excrementory/jetz-is-auch-egal

Um bei den Dreharbeiten zum Musikvideo eine Riesensauerei zu vermeiden, zeigt sich die Band in einer ulkigen 3D-Umgebung. „Mit 40-Stunden-Woche und Alltagsstress ist es nicht immer leicht, sich als Band für lästige Termine wie Bandfotos und Videodrehs zu treffen“, sagt Sänger und Keyboarder Mike. „So mussten wir nicht mal das Haus verlassen und haben ein Musikvideo von uns – perfekt!“.