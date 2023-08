EXCREMENTORY GRINDFUCKERS :: Neue EP veröffentlicht

Vier neue Songs befinden sich auf der EP mit dem griffigen Namen „Die Rückkehr der fleischgewordenen Schnapsidee“, darunter nach 13 Jahren mal wieder Coverversionen. Anhören kann man sich die 4 Tracks (2 neue Coversongs, 1 Sampler-Beitrag fürs Obscene Extreme 2023 und 1 brandneuer) unter:

https://excrementorygrindfuckers.com/aggiaggi

Die Band fragt sich:

„Ist das back to the Roots oder einfach nur ein Offenbarungseid mangelnder Kreativität? Immerhin hat angeblich sogar ChatGPT den Titel des Albums generiert. Wie immer ist alles in Eigenproduktion aufgenommen, gemischt und gemastert.“