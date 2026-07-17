END OF GREEN :: Titeltrack vom neuen Album veröffentlicht

Neun Jahre nach „Void Estate“ kehren END OF GREEN mit ihrem zehnten Studioalbum zurück – einem düsteren, harten und kompromisslosen Werk über Hoffnung, Verzweiflung, Überleben und das Finden von Stärke im Chaos. „Ashes & Gold“ erscheint am 4. Dezember 2026, ein Video zum Titeltrack ist bereits online.

Bestellt das Album im offiziellen Band-Shop vor und entdeckt exklusive Editionen, brandneue Merchandise-Artikel sowie spezielle Album-/Ticket-Bundles für die Release-Show am 5.12. im Wizemann, Stuttgart:

https://shop.endofgreen.de/