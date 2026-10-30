END OF GREEN :: Neue Single „Isolde“

Der neue END OF GREEN Song „Isolde“ stammt aus dem Album „Ashes & Gold“, das am 4. Dezember 2026 über Reaper Entertainment erscheinen wird.
Preorder: https://lnk.to/AshesAndGold
Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Albums werden END OF GREEN am 5. Dezember 2026 im Im Wizemann in Stuttgart mit einem großen Release-Konzert feiern.
ASHES & GOLD TOUR 2027
12.03.27 – Hameln – Sumpfblume
13.03.27 – Leipzig – Hellraiser
19.03.27 – Aschaffenburg – Colos-Saal
20.03.27 – Cologne – Club Volta
02.04.27 – Munich – Backstage Halle
09.04.27 – Berlin – Lido
10.04.27 – Hamburg – Logo
https://shop.endofgreen.de/