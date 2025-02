EISREGEN :: Jubiläumstour & Neuauflage von „Krebskolonie“

Die thüringischen Meister des Makabren, EISREGEN, haben im Rahmen ihres 30.jährigen Bandjubiläums Tour-Termine für den Herbst 2025 bekannt gegeben, sowie für den 26. September 2025 eine Neu-Veröffentlichung ihres bahnbrechenden, zweiten Studioalbums aus 1998, „Krebskolonie“

„2025 ist ein ganz besonderes Jahr für uns: im September 1995 wurde diese kleine, feine Formation ins Leben gerufen und feiert somit ihren 30. Geburtstag. Drei Jahrzehnte EISREGEN – wer hätte das für möglich gehalten? Wir wollen, nein, wir MÜSSEN das natürlich auch mit EUCH feiern.“ Schreibt die Band.

„Ein paar ganz besondere Sachen haben wir da in Planung: am 26. und 27.09.25 wird es ein neues HEIMATFEST dazu geben, im „From Hell“ in Erfurt. Wer 2022 dabei war, spricht noch heute davon. Wir werden uns da Zeit für euch nehmen, es wird die Möglichkeit geben in gemütlicher Runde darüber zu sprechen, was uns (und natürlich auch euch!) Eisregen bedeutet und was für seltsame Dinge in den letzten 3 Jahrzehnten mit und um die Band geschehen sind. Das musikalische Rahmenprogramm wird dementsprechend gestaltet sein – live sind Schirenc plays Pungent Stench geplant, Maahes werden sich die Ehre geben, und ein paar andere Überraschungen sind natürlich auch geplant.

Was uns zum nächsten Punkt führt: ja, 2025 wird die KREBSKOLONIE zurück kehren. Wir haben mit unseren Anwälten ein paar entscheidende Schlachten mit der Prüfstelle ausgefochten, von den 22 ehemals indizierten Liedern der beanstandeten Alben haben wir 17 wieder frei bekommen.

Geplant ist, die KREBSKOLONIE zum HEIMATFEST als 2CD-Mediabook und (erstmals überhaupt) als Doppel-LP neu aufzulegen.

Lieder wie „Krebskolonie“ oder „13“ werden auch in unser Live-Set zurück kehren, macht euch also auf und besucht die Festival-Shows, das Heimatfest und die Konzerte der Oktober/November-Shows, um mit uns zusammen 30 Jahre EISEGEN gebührend zu feiern!“

EISREGEN

30 Jahre Jubiläumstour/Krebskolonie Live 2025

Special Guests:

SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH & MAAHES

26/27-09-25 „Heimatfest“ Erfurt, From Hell

17-10-25 Cham, LA Cham

18-10-25 Leipzig, Hellraiser

24-10-25 Bochum, Matrix

25-10-25 Berlin, Orwo Haus

01-11-25 Herford, Kulturwerk

07-11-25 Heidelberg, Halle02

21-11-25 München, Backstage

Tickets sind ab sofort über Eventim hier erhältlich:

https://www.eventim.de/artist/eisregen/