EISREGEN :: Jetzt bei Trisol, neues Album in Planung, Klassiker aufbereitet

Mit Trisol als neuem Label-Partner und Fantotal als offiziellen Mailorder-Partner werden die Weichen für das nächste Kapitel in der Geschichte der Thüringer Kultband EISREGEN gestellt. Es laufen die Arbeiten am neuen Studioalbum „Nullnegativ“, die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.

Gemeinsam mit Trisol wurde in den vergangenen Wochen der EISREGEN-Katalog Schritt für Schritt digital aufbereitet und auf allen relevanten Streaming- und Download-Plattformen weltweit verfügbar gemacht.

Jetzt streamen:

Leichenlager: https://bfan.link/leichenlager-1

Zerfall: https://bfan.link/zerfall

Fleischhaus: https://bfan.link/fleischhaus

Das Ende des Weges: https://bfan.link/das-ende-des-weges