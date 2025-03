E-TROPOLIS FESTIVAL 2025 :: Letzte Tickets im Vorverkauf erhältlich

In wenigen Wochen steigt mit dem E-TROPOLIS FESTIVAL wieder eines DER Events der elektronischen Musikszene. Aktuell sind die letzten Tickets im Vorverkauf, so dass es vor Ort aller Voraussicht nach keine Abendkasse mehr geben wird. Wer noch dabei sein möchte, sollte also schnell sein. www.etropolis-festival.de

Am 22. März 2025 verwandelt sich die Turbinenhalle Oberhausen erneut in ein Zentrum der elektronischen Musikszene. Mit einem hochkarätigen Line-Up bietet das Festival ein umfassendes Programm aus EBM, Industrial und Electro.

Line-Up 2025:

– MESH – Die britische Synthpop-Formation begeistert seit Jahren mit melodischen und energiegeladenen Songs.

– SOLAR FAKE – Bekannt für ihren einzigartigen Mix aus Synthpop und Industrial-Sounds, gehören sie zu den festen Größen der Szene.

– HOCICO – Das mexikanische Duo bringt mit seinem aggressiven, düsteren Electro-Industrial-Sound eine intensive Live-Performance auf die Bühne.

– AESTHETIC PERFECTION (Old School Electronic Set) – Daniel Graves kehrt mit einem speziellen Set zurück zu den Wurzeln der elektronischen Musik.

– ROTERSAND – Die Band kombiniert Elemente aus Futurepop, EBM und Electro, um eine mitreißende Bühnenshow zu liefern.

– EMPATHY TEST – Die Londoner Band sorgt mit ihrem melancholischen, atmosphärischen Sound für eine besondere Klangfarbe im Festival-Line-Up.

– SPETSNAZ – Die schwedischen EBM-Pioniere stehen für harte, tanzbare Beats und eine energiegeladene Bühnenpräsenz.

– INVINCIBLE SPIRIT – Mit Klassikern wie „Push!“ prägen sie seit Jahrzehnten die elektronische Musiklandschaft.

– CHROM, RUE OBERKAMPF, ORANGE SECTOR, ALIENARE, TENSION CONTROL und ELMergänzen das Line-Up mit abwechslungsreichen Stilrichtungen zwischen EBM, Futurepop und Industrial.

Offizielle Pre-Party am 21. März 2025

Am Vorabend des Festivals findet die offizielle Pre-Party in der Turbinenhalle 2 statt. Der Eintritt ist für alle Inhaber eines gültigen Festivaltickets kostenlos.