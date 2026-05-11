DUIR :: 2. Single vom kommenden Album

Die Folk-Black-Metal-Band DUIR hat die 2. Single von ihrem am 26. Juni via AOP Records erscheinenden Album „Catarsi“ veröffentlicht. Das Video wurde in Verona während eines Support Auftrittes für SOAR gefilmt.

Info: DUIR ist eine atmosphärische Folk-Black-Metal-Band, die 2013 von MK gegründet wurde und deren Ziel es ist, persönliche Einflüsse mit Folk- und Black-Metal-Elementen zu verbinden. Der Name „DUIR“ leitet sich vom keltischen Wort für „Eiche“ ab, einem Symbol für Langlebigkeit und Weisheit.