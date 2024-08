DJEVEL :: Albumankündigung mit neuem Song

Die norwegischen Black Metaller DJEVEL haben heute ihre neue Single „Bespottelsen“ (übersetzt: „Blasphemie“) veröffentlicht, den ersten Track aus ihrem kommenden Album „Natt til ende“, das am 25. Oktober bei Aftermath Music erscheint.

„Natt til ende“ ist der letzte Teil der „Night“-Trilogie, nach den Alben „Naa skrider natten sort“ und „Tanker som rir natten“, von denen letzteres der Band einen norwegischen Grammy für das beste Metal-Album einbrachte.

Listen to „Bespottelsen“ here: https://orcd.co/bespottelsen

Or on the bands Bandcamp page: https://djevel.bandcamp.com/