DIE KRUPPS :: Exklusive Tour-EP angekündigt

Die Industrial Metal Legenden DIE KRUPPS haben die Veröffentlichung einer exklusiven Tour-EP angekündigt. Dieses handnummerierte Sammlerstück mit dem Titel „Will nicht – MUSS! / On Collision Course“ wird von der genreübergreifenden Band auf ihrer bevorstehenden 45-jährigen Jubiläumstour angeboten. Die Tour hat am 27.8. im DVG Club in der berühmten belgischen mittelalterlichen Stadt Kortrijk begonnen.

https://www.diekrupps.com/tour

Die EP „Will nicht – MUSS! / On Collision Course“ enthält Gastbeiträge und Remixe von prominenten Mitgliedern von MINISTRY, mit denen DIE KRUPPS gerade durch die USA getourt sind. Als ersten Vorgeschmack auf die EP sowie das kommende neue Album haben die Deutschen die Vorab-Single „On Collision Course“ veröffentlicht, die ab sofort über Dependent Records auf allen digitalen und Streaming-Plattformen erhältlich ist.