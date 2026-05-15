DIE KAMMER :: Neues Album angekündigt

DIE KAMMER präsentieren den ersten Vorboten ihres im September erscheinenden Longplayers „Season VI: We Destroy What We Love“. Der Song „Sweet Uncertainty“ ist eine mitreißende Darkpop-Hymne im für Die Kammer so typischen positiv-melancholischen Akustik-Elektro-Mix. Mit ihrem neuen Werk lassen Marcus Testory und Matthias Ambré die opulente Besetzung früherer Tage hinter sich. An ihre Stelle tritt ein Sound, der von intimer Dichte und unterkühlter Eleganz geprägt ist.

Season VI: We Destroy What We Love kann ab sofort als Fanbox, Vinyl und CD vorbestellt werden:

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