DIE KAMMER :: Neue Single „One More Kiss“

DIE KAMMER veröffentlichen ihre neue Single „One More Kiss“ mit Video. Das Album „Season VI: We Destroy What We Love“ erscheint am 26.09.2026 über NoCut

Listen: https://diekammer.lnk.to/One_More_Kiss

Preorder: https://nocut.shop/de/die-kammer-season-vi-we-destroy-what-we-love

Info:

Mit ihrer neuen Single „One More Kiss“ werfen Die Kammer einen nostalgischen Blick auf das Lebensgefühl der 1990er-Jahre. Der Song ist eine Hommage an die Zeit nach dem Kalten Krieg – geprägt von zügellosem Hedonismus, dem Drang nach Freiheit und dem Wunsch, der eigenen Einsamkeit zu entkommen.

„One More Kiss“ erzählt vom Aufbruch aus den eigenen vier Wänden hinein ins Leben: tanzen, trinken, küssen und den Moment auskosten. Gleichzeitig schwingt unter der Oberfläche eine leise Melancholie mit – das Verlangen, die eigene nihilistische Einsamkeit zu überwinden und für einen Augenblick alles hinter sich zu lassen.