DIE BRENNENDEN WÄLDER :: EP der Post Punker ist erschienen

Am 25.8. ist die EP „Die Teufel von gestern“ von der Hamburger Post Punk Band DIE BRENNENDEN WÄLDER erschienen, zu deren Titelsong auch ein Video veröffentlicht wurde. Die EP beinhaltet drei neue Songs, ergänzt um einen Remix von „Fürchte dich nicht“ und ist ein Vorbote auf den Anfang 2024 geplanten zweiten Longplayer.

https://www.facebook.com/DieBrennendenWaelder/

Infos:

Nach dem Album „Schwer?“ gehen Philipp Taraz (Gitarre/Gesang), Jeannine Max (Bass) und Jan Weiler (Schlagzeug) in die zweite Runde als DIE BRENNENDEN WÄLDER.

In einer Zeit vor unserer Zeit (2016) erscheint mit „Therapie für alle!“ das letzte von insgesamt vier Alben der Hamburger Formation Der Rest. Der Rest setzt sich zu diesem Zeitpunkt aus dem Kosmopoliten Philipp Taraz (Orchester-Gitarre) sowie seiner Lebensgefährtin Jeannine Max am Bass zusammen. Dazu werden in loser Folge mehrere Schlagzeuger verschlissen.