DIE APOKALYPTISCHEN REITER :: Neuer Song, Album & 30-Jahre-Tour

Mit epischen neuen Hymnen, verschollenen Archivperlen, einem intimen Akustik-Set und dem längsten Track ihrer Geschichte feiern DIE APOKALYPTISCHEN REITER ihr 30-jähriges Bestehen. Das neue Album „Freie Republik Reitermania“ beginnt mit über zehn Minuten epischer Intensität: ein Klanggewitter aus Pathos, Kraft und Poesie: „Der Freiheit Vaterland“.

Listen: https://social.tunecore.com/linkShare?linkid=aCN5H1AblwsN6bN99d-Kug

Die streng limitierte Fanbox (500 Exemplare) ist ein Gesamtkunstwerk: 4 LPs mit ausklappbarem XXL-Artwork, das sich zu einem monumentalen Brettspiel entfaltet – inklusive handgefertigten Zinnfiguren der biblischen Reiter.

Limited Boxset with 4 x 12″ Vinyl, XXL-Game-Board & Pewter Figures

21 Tracks – 87 Min. – New Songs & Unreleased Rarities

With Passport, Constitution, Certificate & Currency of the Rider Republic

500 Copies worldwide only – exclusively available in the Bandshop

Und das Herzstück: Werde Ehrenbürger der Freien Republik Reitermania – mit Pass, Verfassung, offizieller Urkunde und der einzigen echten Währung der Welt: dem Reitermaniac. Gültig bei allen Headliner-Shows – ohne Label. Keine Kompromisse. Diese Edition erscheint exklusiv im Bandshop – direkt, unabhängig, apokalyptisch. 30 Jahre. Eine Republik. Ein Versprechen. Sei dabei – oder bleib ein Tourist. Dies ist keine Retrospektive – es ist ein Aufbruch!

Werde Bürger. Werde Reitermaniac. Werde Teil von etwas Größerem. Ride on. Sei stark.

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

30. ANNIVERSARY TOUR „FREIE REPUBLIK REITERMANIA“

Support: Robse + Victorius

Tickets: https://www.reitermania.de/tourdates

14.11. Berlin

15.11. Hamburg

20.11. Frankfurt

21.11. Osnabrück

22.11. Karlsruhe

27.11. Wien

28.11. München

29.11. Pratteln

04.12. Bochum

05.12. Nürnberg

06.12. Leipzig

26.12. Apolda