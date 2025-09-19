DIE APOKALYPTISCHEN REITER :: Neue EP und Tour-Update

DIE APOKALYPTISCHEN REITER haben soeben ihre neue EP „Rache an der Wirklichkeit“ veröffentlicht, die vier neue Studioaufnahmen enthält. Zum Titeltrack hat die Band ein Live-Video auf ihrer diesjährigen Show beim Summer Breeze Festival gedreht.

Die komplette digitale EP ist bereits über alle gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Sie ist Teil der 30 Jahre Die Apokalyptischen Reiter Anniversary Box „Freie Republik Reitermania“ – die exklusiv im Bandshop am 31.10.2025 erscheinen wird.

https://reitermerch.cudgel.de/produkt/die-apokalyptischen-reiter-freie-republik-reitermania-30th-anniversary-fanbox/

Tour Update:

Die Mannheimer Cyber-Industrial-Metaller CYPECORE sind neu im Billing, nachdem ROBSE ihre Teilnahme an der Tour aufgrund der einer Erkrankung im familären Umfeld von Frontmann Robse absagen mussten. Die ausführlichen Statements der Bands sind auf Webseite der Reiter im Blog zu finden: https://reitermania.de/blog/30y-anniversary-tour-supports.html