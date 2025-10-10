DIE APOKALYPTISCHEN REITER :: „Komm“ (Acoustic Version)

DIE APOKALYPTISCHEN REITER haben soeben ihre 3. EP „Schatzinsel“ veröffentlicht. Zur Accoustic-Version des Songs „Komm“ gibt’s ein Video bei YouTube. Mit „Die Schatzinsel“ öffnen Die Apokalyptischen Reiter das dritte Kapitel ihrer Jubiläumsbox „Freie Republik Reitermania“ – eine Fundgrube voller Überraschungen, Emotionen und bislang ungehörter Schätze aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte.

Pre-Order Fanbox: https://reitermerch.cudgel.de/produkt/die-apokalyptischen-reiter-freie-republik-reitermania-30th-anniversary-fanbox/

Mit der Akustikversion von „Komm“ verleihen Die Apokalyptischen Reiter einem ihrer Klassiker vom Album „Have A Nice Trip“ (2003) neue Tiefe und Wärme. Zwischen Melancholie und Hoffnung wird der Song zu einer stillen Einladung, das Leben und die Fantasie wiederzufinden. Die Bilder zum Video stammen von Bassist Volk-Man, aufgenommen auf einer Reise durch die majestätischen Nationalparks Monument Valley, Arches, Valley Of The Gods, Bryce und Grand Canyon – Orte, so grenzenlos wie die Sehnsucht dieses Liedes.