DESERTED FEAR :: 3. Single „Veins Of Fire“ und Video online

DESERTED FEAR veröffentlichen nach „The Truth“ und „Blind“ eine weitere Single ihres neuen Albums „Veins Of Fire“, das am 25.04. über Testimony Records erscheinen wird. Die dritte Single ist der Titeltrack „Veins Of Fire“ zudem ihr euch auch ein Lyric-Video ansehen könnt.

https://desertedfear.ffm.to/veinsoffire

http://lnk.spkr.media/desertedfear-fire

Die Band dazu:

„Mit „Veins Of Fire“ veröffentlichen wir heute den Titelsong unseres neuen Albums. Der Song, wie auch das Album, sind eine Reflexion über den Zustand unserer Welt – zwischen Hoffnung und Abgrund. Er steht für den Moment, in dem man sich trotz Schmerz, Wut und Ohnmacht nicht unterkriegen lässt und aus Glut wieder eine Flamme wird.“