Die vom BEFORE THE DAWN-Frontmann Paavo Laapotti gegründete Melodic Death Meta Band DEFILED SERENITY wird am 21. Februar 2025 ihr Debütalbum „Within the Slumber of the Mind“ über Inverse Records veröffentlichen. Die erste Single „Your Worst Enemy“ ist bereits erschienen und das von Tuomas Saukkonen (Before The Dawn, Wolfheart, Dawn Of Solace) produzierte Musikvideo kann bei YouTube angesehen werden.

Listen: https://push.fm/fl/defiled-serenity-your-worst-enemy