Pünktlich zum Wochenende erscheint die zweite Single aus dem kommenden DEAD TALKS Album „Veneration Of The Dead“. Bei der Band ist Tomi Joutsen von AMORPHIS mit dabei. „Veneration of The Dead“ wird am 18. August über APOSTASY RECORDS veröffentlicht.

Info:

„Black’n’Roll-getriebener Death Metal regiert, während der Leichenwagen vom ‚Death’s Charioteer‘ gefahren wird.“