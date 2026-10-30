DAWN OF SOLACE :: Titeltrack zum neuen Album

Die finnische Melancholic-Death/Doom-Band DAWN OF SOLACE unter der Leitung von Tuomas Saukkonen (WOLFHEART, BEFORE THE DAWN) hat ihr fünftes Album „Skeletons“ angekündigt, das am 12. Februar 2027 erscheinen soll. Zusammen mit der Ankündigung hat die Band den Titelsong des Albums als erste Single veröffentlicht, begleitet von einem offiziellen Musikvideo.

Listen: https://lnk.to/SkeletonsSingle

Info:

Mit zehn stimmungsvollen Titeln erkunden DAWN OF SOLACE auf „Skeletons“ ihr bislang düsterstes Terrain und erweitern ihren Sound, indem sie neben Mikko Heikkiläs düsterem, majestätischem Klargesang einen stärkeren Schwerpunkt auf harte Growl-Vocals legen. Tuomas Saukkonens Songwriting greift die Schwere und Atmosphäre des Doom Metal auf und taucht gleichzeitig in die dunkleren Bereiche des Death und Gothic Metal ein.