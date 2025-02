DARTAGNAN :: Ab 06.03. auf „Herzblut Tour 2025“

Ab 6.3.2025 geht es für die Folk Rocker DARTAGNAN auf die bisher größte Konzertreise durch Deutschland und Österreich. Als Special Guests sind unter anderem THE DARK SIDE OF THE MOON und MANNTRA mit dabei

DARTAGNAN – HERZBLUT-Tour 2025

Präsentiert von: Sonic Seducer, RADIO BOB!, Hörluchs und Sony Music

06.03.25 Bremen, Kulturzentrum Schlachthof #

07.03.25 Hannover, Capitol *

08.03.25 Oberhausen, Turbinenhalle *

14.03.25 Frankfurt, Batschkapp +

15.03.25 Stuttgart, LKA-Longhorn +

21.03.25 Saarbrücken, Garage +

22.03.25 Köln, Carlswerk Victoria +

27.03.25 A-Wien, Simm City +

28.03.25 München, Backstage Werk +

29.03.25 Nürnberg, Löwensaal +

10.09.25 Berlin, Astra (Achtung neue Location) §

11.09.25 Hamburg, Grosse Freiheit 36 §

12.09.25 Leipzig- Parkbühne mit Manntra

* mit Special Guests The Dark Side Of the Moon und Manntra

+ mit Special Guests Manntra und Stormseeker

# mit The Dark Side of The Moon als Special Guests

§ mit Manntra und Waldkauz als Special Guests

Tickets gibt es über www.dartagnan-tickets.de und allen bekannten VVK-Stellen.